ГПСУ фиксирует попытки захода российских ВРГ по всей протяженности границы Сумщины

https://racurs.ua/n195722-gpsu-fiksiruet-popytki-zahoda-rossiyskih-vrg-po-vsey-protyajennosti-granicy-sumschiny.html

Ракурс

Спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) фіксуються по всій протяжності кордону Сумщини.

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Окупанти намагаються використовувати ДРГ, зокрема, і з метою викриття місць розташування українських захисників, лінії оборони, щоб завдавати туди ураження, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону 27 травня.

Він зазначив, що у росіян на кордоні з Сумською областю немає потужного угруповання для наступу.