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ДПСУ фіксує спроби заходу російських ДРГ по всій протяжності кордону Сумщини
ДПСУ фіксує спроби заходу російських ДРГ по всій протяжності кордону Сумщиниhttps://racurs.ua/ua/n195722-dpsu-fiksuie-sproby-zahodu-rosiyskyh-drg-po-vsiy-protyajnosti-kordonu-sumschyny.htmlРакурс
Спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) фіксуються по всій протяжності кордону Сумщини.
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Окупанти намагаються використовувати ДРГ, зокрема, і з метою викриття місць розташування українських захисників, лінії оборони, щоб завдавати туди ураження, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону 27 травня.
Він зазначив, що у росіян на кордоні з Сумською областю немає потужного угруповання для наступу.
Протяжність кордону з росією в межах Сумської області становить понад 560 кілометрів. Але за тими даними, які є у нас, у ворога на цьому напрямку поки немає такого потужного угруповання, яке б могло, застосувавши сили та засоби, досягти якоїсь стратегічної цілі або, умовно, дійти до Сум, — каже Демченко.