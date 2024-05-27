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ДПСУ фіксує спроби заходу російських ДРГ по всій протяжності кордону Сумщини

ДПСУ фіксує спроби заходу російських ДРГ по всій протяжності кордону Сумщини

27 тра 2024, 12:45
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Спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) фіксуються по всій протяжності кордону Сумщини.


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Окупанти намагаються використовувати ДРГ, зокрема, і з метою викриття місць розташування українських захисників, лінії оборони, щоб завдавати туди ураження, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону 27 травня.

Він зазначив, що у росіян на кордоні з Сумською областю немає потужного угруповання для наступу.

Протяжність кордону з росією в межах Сумської області становить понад 560 кілометрів. Але за тими даними, які є у нас, у ворога на цьому напрямку поки немає такого потужного угруповання, яке б могло, застосувавши сили та засоби, досягти якоїсь стратегічної цілі або, умовно, дійти до Сум, — каже Демченко.

Джерело: Ракурс


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