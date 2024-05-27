Жертв могло быть больше — в Харькове вблизи «Эпицентра» обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу (ФОТО)https://racurs.ua/n195739-jertv-moglo-byt-bolshe-v-harkove-vblizi-epicentra-obnarujili-nerazorvannuu-aviabombu-foto.htmlРакурс
Жертв російського авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, завданого 25 травня, могло бути набагато більше.
Сьогодні 27 травня, прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили за близько 80 м від гіпермаркету нерозірваний боєприпас. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Попередньо, це також УМПБ Д-30, — зазначають у прокуратурі. — Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету.
Крім того, встановлено, що російські загарбники здійснювали корегування вогню за допомогою розвідувальних безпілотників.
Це свідчить про свідому тактику російської федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова, — наголошують у прокуратурі. — Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста.