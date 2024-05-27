У Харкові виявили нерозірвану російську авіабомбу, фото: Харківська обласна прокуратура

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Жертв російського авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, завданого 25 травня, могло бути набагато більше.

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Сьогодні 27 травня, прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили за близько 80 м від гіпермаркету нерозірваний боєприпас. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Попередньо, це також УМПБ Д-30, — зазначають у прокуратурі. — Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету.

Крім того, встановлено, що російські загарбники здійснювали корегування вогню за допомогою розвідувальних безпілотників.