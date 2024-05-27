Последствия российского авиаудара по Харькову, фото: Харьковская областная прокуратура

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 27 травня, приблизно о 16.15 завдали авіаударів по Харкову.

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За попередньою інформацією, ворог атакував місто трьома УМПБ Д-30 з території бєлгородської області рф. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті:

у Холодногірському районі зафіксовано два влучання. Один з авіаційних боєприпасів влучив за близько 20 м біля входу на територію фірми по виробництву солодощів. Другий — у виробниче приміщення підприємства, що займалось виготовленням систем поливу для сільськогосподарських підприємств. Загинула 47-річна жінка, отримали поранення ще 11 людей. Загибла та постраждалі — працівники цих підприємств;

у Шевченківському районі авіаційний боєприпас влучив біля проїжджої частини. Без постраждалих.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).