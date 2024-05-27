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Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: Харківська обласна прокуратура
Росіяни вдарили авіабомбами УМПБ Д-30 по Харкову — одна людина загинула, 11 поранено (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195740-rosiyany-vdaryly-aviabombamy-umpb-d-30-po-harkovu-odna-ludyna-zagynula-11-poraneno-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 травня, приблизно о 16.15 завдали авіаударів по Харкову.
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За попередньою інформацією, ворог атакував місто трьома УМПБ Д-30 з території бєлгородської області рф. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
В результаті:
- у Холодногірському районі зафіксовано два влучання. Один з авіаційних боєприпасів влучив за близько 20 м біля входу на територію фірми по виробництву солодощів. Другий — у виробниче приміщення підприємства, що займалось виготовленням систем поливу для сільськогосподарських підприємств. Загинула 47-річна жінка, отримали поранення ще 11 людей. Загибла та постраждалі — працівники цих підприємств;
- у Шевченківському районі авіаційний боєприпас влучив біля проїжджої частини. Без постраждалих.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).