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Ракурс
Уничтоженный российский комплекс С-400, фото: Bild

Новейший российский ЗРК С-400 уничтожили снятой с вооружения американской ракетой — СМИ

27 мая 2024, 20:58
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ЗСУ минулого тижня російських загарбників поблизу аеродрому Моспине на Донеччині.


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Для атаки використовувалася американська ракета ATACMS Block 1 (M39), яку розробили 35 років тому, а у 2020 році зняли з озброєння армії США як застарілу, повідомляє видання Bild.

Російська пропаганда неодноразово називала комплекс С-400 «непереможним». Кожен такий ЗРК коштує понад 1 млрд євро.

Під Моспине С-400 виявив ворожу боєголовку і випустив нею не менше шести зенітних ракет. Але жодна не змогла її перехопити. У результаті згоріли не лише російські пускові установки, а й комплекс радіолокацій, — зазначає видання.

Источник: Ракурс


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