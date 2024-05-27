Уничтоженный российский комплекс С-400, фото: Bild

https://racurs.ua/n195742-noveyshiy-rossiyskiy-zrk-s-400-unichtojili-snyatoy-s-voorujeniya-amerikanskoy-raketoy-smi.html

Ракурс

ЗСУ минулого тижня російських загарбників поблизу аеродрому Моспине на Донеччині.

.

Для атаки використовувалася американська ракета ATACMS Block 1 (M39), яку розробили 35 років тому, а у 2020 році зняли з озброєння армії США як застарілу, повідомляє видання Bild.

Російська пропаганда неодноразово називала комплекс С-400 «непереможним». Кожен такий ЗРК коштує понад 1 млрд євро.