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Знищений російський комплекс С-400, фото: Bild
Новітній російський ЗРК С-400 знищили знятою з озброєння американською ракетою — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n195742-novitniy-rosiyskyy-zrk-s-400-znyschyly-znyatou-z-ozbroiennya-amerykanskou-raketou-zmi.htmlРакурс
ЗСУ минулого тижня російських загарбників поблизу аеродрому Моспине на Донеччині.
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Для атаки використовувалася американська ракета ATACMS Block 1 (M39), яку розробили 35 років тому, а у 2020 році зняли з озброєння армії США як застарілу, повідомляє видання Bild.
Російська пропаганда неодноразово називала комплекс С-400 «непереможним». Кожен такий ЗРК коштує понад 1 млрд євро.
Під Моспине С-400 виявив ворожу боєголовку і випустив нею не менше шести зенітних ракет. Але жодна не змогла її перехопити. У результаті згоріли не лише російські пускові установки, а й комплекс радіолокацій, — зазначає видання.