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Выросло количество жертв после российской бомбардировки «Эпицентра». Фото: ГСЧС
Возросло количество жертв после удара рф по «Эпицентру» в Харьковеhttps://racurs.ua/n195783-vozroslo-kolichestvo-jertv-posle-udara-rf-po-epicentru-v-harkove.htmlРакурс
Російське бомбардування будівельного гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові призвело до загибелі 19 осіб.
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У лікарні помер 20-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару. Постраждалий перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.
Як відомо, вдень 25 травня російська армія скинула на Харків дві керовані авіабомби, які влучили у будівельний гіпермаркет «Епіцентр». У момент удару в магазині перебували до 200 осіб.
А 27 травня прокурори спільно з працівниками ДСНС, слідчими СБУ та Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас за 80 м від «Епіцентру». Він дивом не долетів до будівельного гіпермаркету.
Нагадаємо, 28 травня у Харкові фахівці ідентифікували тіло 38-річного співробітника будівельного гіпермаркету «Епіцентр», використавши біоматеріал, взятий у його восьмирічного сина.