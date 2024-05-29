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Ракурс
Зросла кількість жертв після російського бомбардування «Епіцентру». Фото: ДСНС

Зросла кількість жертв після удару рф по «Епіцентру» в Харкові

29 тра 2024, 09:48
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Російське бомбардування будівельного гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові призвело до загибелі 19 осіб.


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У лікарні помер 20-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару. Постраждалий перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Як відомо, вдень 25 травня російська армія скинула на Харків дві керовані авіабомби, які влучили у будівельний гіпермаркет «Епіцентр». У момент удару в магазині перебували до 200 осіб.

А 27 травня прокурори спільно з працівниками ДСНС, слідчими СБУ та Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас за 80 м від «Епіцентру». Він дивом не долетів до будівельного гіпермаркету.

Нагадаємо, 28 травня у Харкові фахівці ідентифікували тіло 38-річного співробітника будівельного гіпермаркету «Епіцентр», використавши біоматеріал, взятий у його восьмирічного сина.

Джерело: Ракурс


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