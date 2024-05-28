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У Харкові ідентифікують тіла загиблих внаслідок авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр», фото: Олег Синєгубов

У Харкові ідентифікували тіло працівника «Епіцентру» за взятим у восьмирічного сина біоматеріалом (ФОТО)

28 тра 2024, 10:42
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У Харкові фахівці ідентифікували тіло 38-річного співробітника будівельного гіпермаркету «Епіцентр», використавши біоматеріал, взятий у його восьмирічного сина.


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Про це сьогодні, 28 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що чоловік перестав виходити на зв’язок із рідними після російського авіаудару по «Епіцентру» 25 травня.

Наступного дня мама з 8-річним Михайлом прибули на місце — у хлопчика відібрали біоматеріал на аналізи для ідентифікації одного з тіл загиблих, — розповів Синєгубов. — На жаль, ДНК-тест підтвердився — це загиблий батько хлопчика. Він та його мати в один момент, 25 травня, втратили свою рідну людину.

Станом на ранок сьогоднішнього дня пошукові роботи та ідентифікація тіл загиблих тривають.

У Харкові ідентифікують тіла загиблих внаслідок авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр», фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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