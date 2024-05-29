Рашисты 25 мая нанесли авиаудар по «Эпицентру» в Харькове, фото: Сергей Болвинов

https://racurs.ua/n195800-19-pogibshih-zaversheny-poiskovye-raboty-v-harkovskom-epicentre.html

Ракурс

Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті «Епіцентр» у Харкові, по якому рашисти 25 травня завдали авіаударів, завершено.

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Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами міністра, загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії.

Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також ми залучили кінологів — службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент, — розповів він.

Загалом внаслідок російського авіаудару:

загинули 12 чоловіків та семеро жінок. Серед жертв -17-річний хлопець та 12-річна; дівчинка;

ще 54 людини отримали поранення.