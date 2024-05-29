19 загиблих — завершено пошукові роботи у харківському «Епіцентрі»https://racurs.ua/ua/n195800-19-zagyblyh-zaversheno-poshukovi-roboty-u-harkivskomu-epicentri.htmlРакурс
Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті «Епіцентр» у Харкові, по якому рашисти 25 травня завдали авіаударів, завершено.
Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
За словами міністра, загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії.
Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також ми залучили кінологів — службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент, — розповів він.
Загалом внаслідок російського авіаудару:
- загинули 12 чоловіків та семеро жінок. Серед жертв -17-річний хлопець та 12-річна; дівчинка;
- ще 54 людини отримали поранення.
Ворог суцільною маячнею намагається виправдати удари по гіпермаркету, друкарні, інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Чи залякає це харківʼян? Лише збільшить ненависть. Чи змусить нас відступити? Ще лютіше битимемо ворога. До перемоги, — наголосив міністр.