Изъятие боеприпаса в центре Харькова, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n195805-v-centre-harkova-izyali-nerazorvannyy-boepripas-umpb-d-30-sn-foto.html

Ракурс

У Харкові сапери ДСНС вилучили нерозірваний боєприпас.

.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що вилучений боєприпас — це УМПБ Д-30 СН, якими ворог безжально атакує прифронтове місто.

Снаряд вилучено у центральній частині міста, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 27 травня повідомлялося про виявлення за близько 80 м від гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові нерозірваного боєприпасу УМПБ Д-30.