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Изъятие боеприпаса в центре Харькова, фото: ГСЧС
В центре Харькова изъяли неразорванный боеприпас УМПБ Д-30 СН (ФОТО)https://racurs.ua/n195805-v-centre-harkova-izyali-nerazorvannyy-boepripas-umpb-d-30-sn-foto.htmlРакурс
У Харкові сапери ДСНС вилучили нерозірваний боєприпас.
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Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що вилучений боєприпас — це УМПБ Д-30 СН, якими ворог безжально атакує прифронтове місто.
Снаряд вилучено у центральній частині міста, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, 27 травня повідомлялося про виявлення за близько 80 м від гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові нерозірваного боєприпасу УМПБ Д-30.