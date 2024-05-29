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Вилучення боєприпасу у центрі Харкова, фото: ДСНС

У центрі Харкова вилучили нерозірваний боєприпас УМПБ Д-30 СН (ФОТО)

29 тра 2024, 21:34
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У Харкові сапери ДСНС вилучили нерозірваний боєприпас.


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Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що вилучений боєприпас — це УМПБ Д-30 СН, якими ворог безжально атакує прифронтове місто.

Снаряд вилучено у центральній частині міста, — зазначили у відомстві.

Вилучення боєприпасу у центрі Харкова, фото: ДСНС

Нагадаємо, 27 травня повідомлялося про виявлення за близько 80 м від гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові нерозірваного боєприпасу УМПБ Д-30.

Джерело: Ракурс


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