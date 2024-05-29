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Вилучення боєприпасу у центрі Харкова, фото: ДСНС
У центрі Харкова вилучили нерозірваний боєприпас УМПБ Д-30 СН (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195805-u-centri-harkova-vyluchyly-nerozirvanyy-boieprypas-umpb-d-30-sn-foto.htmlРакурс
У Харкові сапери ДСНС вилучили нерозірваний боєприпас.
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Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що вилучений боєприпас — це УМПБ Д-30 СН, якими ворог безжально атакує прифронтове місто.
Снаряд вилучено у центральній частині міста, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, 27 травня повідомлялося про виявлення за близько 80 м від гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові нерозірваного боєприпасу УМПБ Д-30.