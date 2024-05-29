Украинцы продолжают обновлять данные через приложение «Резерв+», фото: «Укринформ»

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В Україні станом на сьогодні, 29 травня, через мобільний застосунок «Резерв+" вже 1,3 млн військовозобов’язаних оновили свої дані, з них 15 тис. зробили це за кордоном.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Міністерства оборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін, повідомляє видання «АрміяInform».

Лазуткін зазначив, що наразі 155 тис. військовозобов’язаних жінок виконали цю норму закону.

Крім того, через ТЦК та СП оновили свої дані майже 58 тис. військовозобов’язаних, а через ЦНАПи — 80 тис.

Нагадаємо, міноборони запустило мобільний застосунок «Резерв+" 18 травня. Він доступний для платформ Android та iOS.

Джерело: «АрміяInform»