Враг сбросил КАБ на село под Харьковом, погиб гражданский

Враг сбросил КАБ на село под Харьковом. Фото:

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Ракурс

Російська армія продовжує обстрілювати Харківську область.

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Ворог активно застосовує авіабомби. Зокрема, 30 червня, противник скинув КАБ на цивільні об'єкти у селі Руська Лозова, що біля Харкова. Профільні служби працюють на місці. Про це керівник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко повідомив у соцмережах.

А очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що жертвою обстрілу став місцевий 56-річний чоловік. Також було пошкоджено приватний будинок.

У Національній поліції поінформували, що близько 16.00 відбувся обстріл села Руська Лозова Дергачівської громади. Були зафіксовані влучання в господарчу споруду та в землю на території приватного домоволодіння. Поранення дістали двоє чоловіків.

Нагадаємо, 24 травня російські окупанти влаштували повітряний терор проти Вовчанська на Харківщині. По місто того дня прилетіли загалом вісім керованих авіабомб.