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Ворог скинув КАБ на село під Харковом. Фото:

Ворог скинув КАБ на село під Харковом, загинув цивільний

30 тра 2024, 20:19
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Російська армія продовжує обстрілювати Харківську область.


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Ворог активно застосовує авіабомби. Зокрема, 30 червня, противник скинув КАБ на цивільні об'єкти у селі Руська Лозова, що біля Харкова. Профільні служби працюють на місці. Про це керівник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко повідомив у соцмережах.

А очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що жертвою обстрілу став місцевий 56-річний чоловік. Також було пошкоджено приватний будинок.

У Національній поліції поінформували, що близько 16.00 відбувся обстріл села Руська Лозова Дергачівської громади. Були зафіксовані влучання в господарчу споруду та в землю на території приватного домоволодіння. Поранення дістали двоє чоловіків.

Нагадаємо, 24 травня російські окупанти влаштували повітряний терор проти Вовчанська на Харківщині. По місто того дня прилетіли загалом вісім керованих авіабомб.

Джерело: Ракурс


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