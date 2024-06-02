Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского дронового удара по Херсону, фото: ГСЧС

В пригороде Херсона в результате сброса с вражеского БПЛА загорелся дом (ФОТО)

2 июн 2024, 19:13
999

У передмісті Херсона сьогодні, 2 червня, вдень в результаті скиду вибухового пристрою з ворожого безпілотника загорівся житловий будинок.


.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Вогнеборцям, не дивлячись на загрозу повторних обстрілів, вдалось швидко загасити пожежу, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського дронового удару по Херсону, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров