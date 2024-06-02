Последствия российского дронового удара по Херсону, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n195928-v-prigorode-hersona-v-rezultate-sbrosa-s-vrajeskogo-bpla-zagorelsya-dom-foto.html

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У передмісті Херсона сьогодні, 2 червня, вдень в результаті скиду вибухового пристрою з ворожого безпілотника загорівся житловий будинок.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.