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Наслідки російського дронового удару по Херсону, фото: ДСНС
У передмісті Херсона внаслідок скиду з ворожого БПЛА загорівся будинок (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195928-u-peredmisti-hersona-vnaslidok-skydu-z-vorojogo-bpla-zagorivsya-budynok-foto.htmlРакурс
У передмісті Херсона сьогодні, 2 червня, вдень в результаті скиду вибухового пристрою з ворожого безпілотника загорівся житловий будинок.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.
Вогнеборцям, не дивлячись на загрозу повторних обстрілів, вдалось швидко загасити пожежу, — вказано в повідомленні.