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Ракурс
Наслідки російського дронового удару по Херсону, фото: ДСНС

У передмісті Херсона внаслідок скиду з ворожого БПЛА загорівся будинок (ФОТО)

2 чер 2024, 19:13
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У передмісті Херсона сьогодні, 2 червня, вдень в результаті скиду вибухового пристрою з ворожого безпілотника загорівся житловий будинок.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Вогнеборцям, не дивлячись на загрозу повторних обстрілів, вдалось швидко загасити пожежу, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського дронового удару по Херсону, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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