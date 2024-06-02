Наслідки російського дронового удару по Херсону, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n195928-u-peredmisti-hersona-vnaslidok-skydu-z-vorojogo-bpla-zagorivsya-budynok-foto.html

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У передмісті Херсона сьогодні, 2 червня, вдень в результаті скиду вибухового пристрою з ворожого безпілотника загорівся житловий будинок.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.