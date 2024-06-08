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Юлию Тимошенко в рф объявили в розыск, фото: «Экономическая правда»

Тимошенко объявили в розыск в рф (ФОТО)

8 июн 2024, 09:56
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У росії оголосили в розшук екс-прем'єра України, а народного депутата Юлію Тимошенко.


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Про це повідомило державне російське пропагандистське агентство ТАСС.

Зазначається, що відповідна картка з’явилася у базі розшуку міністерства внутрішніх справ рф.

У картці розшуку вказано, що Тимошенко «розшукують за статтею кримінального кодексу» рф, проте за якою саме, не уточнюється.

Джерело: ТАСС

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що у рф оголосили у розшук Петра Порошенка та Володимира Зеленського, також за невказаною «статтею кримінального кодексу». Через кілька днів інформація щодо них зникла із сервісу розшуку на сайті мвс рф.

Источник: Ракурс


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