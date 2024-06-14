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ФРГ объявила о новом пакете военной помощи Украине. Фото:

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

14 июн 2024, 15:20
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Німеччина анонсувала ще один пакет військової допомоги Україні.


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Берлін передає Києву бронетехніку, боєприпаси та спецавтомобілі. Зокрема, Сили оборони отримають 10 танків Leopard 1A1, бойові машини піхоти Marder, три РСЗВ HIMARS, два ЗРК IRIS-T, інженерні машини Dachs, машини розмінування Wisent, боєприпаси, човни, стрілецьку зброю. Про це 14 червня повідомило Міністерство оборони Німеччини.

Повний перелік військової допомоги від ФРН:

  • 20 бойових машин піхоти Mаrder з боєприпасами;
  • 10 Leopard 1A5 з боєприпасами;
  • зенітно-ракетний комплекс середнього радіуси дії IRIS-T SLM;
  • зенітно-ракетний комплекс малого радіуси IRIS-T SLS;
  • три реактивні системи залпового вогню HIMARS;
  • 21 тис. снарядів калібру 155-мм;
  • 128 димових/освітлювальних снарядів;
  • чотири антидронових датчики;
  • два мостоукладачі BEAVER;
  • дві інженерні машини DACHS;
  • евакуаційна машина Bergepanzer 2;
  • чотири машини розмінування WISENT 1;
  • матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;
  • три системи AMPS для захисту гелікоптерів;
  • 100 окулярів нічного бачення;
  • IT обладнання;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 100 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 85 високоточних гвинтівок HLR 338;
  • 100 гвинтівок CR 308;
  • 4 млн набоїв для вогнепальної зброї;
  • рятувальні човни.

Нагадаємо, 11 червня уряд Естонії оголосив про передачу нової допомоги для України. У пакеті будуть пускові установки й ракети до зенітно-ракетних комплексів «Містраль».

Источник: Ракурс


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