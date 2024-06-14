Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

ФРГ объявила о новом пакете военной помощи Украине. Фото:

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Німеччина анонсувала ще один пакет військової допомоги Україні.

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Берлін передає Києву бронетехніку, боєприпаси та спецавтомобілі. Зокрема, Сили оборони отримають 10 танків Leopard 1A1, бойові машини піхоти Marder, три РСЗВ HIMARS, два ЗРК IRIS-T, інженерні машини Dachs, машини розмінування Wisent, боєприпаси, човни, стрілецьку зброю. Про це 14 червня повідомило Міністерство оборони Німеччини.

Повний перелік військової допомоги від ФРН:

20 бойових машин піхоти Mаrder з боєприпасами;

10 Leopard 1A5 з боєприпасами;

зенітно-ракетний комплекс середнього радіуси дії IRIS-T SLM;

зенітно-ракетний комплекс малого радіуси IRIS-T SLS;

три реактивні системи залпового вогню HIMARS;

21 тис. снарядів калібру 155-мм;

128 димових/освітлювальних снарядів;

чотири антидронових датчики;

два мостоукладачі BEAVER;

дві інженерні машини DACHS;

евакуаційна машина Bergepanzer 2;

чотири машини розмінування WISENT 1;

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

три системи AMPS для захисту гелікоптерів;

100 окулярів нічного бачення;

IT обладнання;

16 автоцистерн Zetros;

100 штурмових гвинтівок MK 556;

85 високоточних гвинтівок HLR 338;

100 гвинтівок CR 308;

4 млн набоїв для вогнепальної зброї;

рятувальні човни.

Нагадаємо, 11 червня уряд Естонії оголосив про передачу нової допомоги для України. У пакеті будуть пускові установки й ракети до зенітно-ракетних комплексів «Містраль».