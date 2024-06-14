Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

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ФРН оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Фото:
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україніhttps://racurs.ua/ua/n196314-nimechchyna-ogolosyla-pro-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.htmlРакурс
Німеччина анонсувала ще один пакет військової допомоги Україні.
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Берлін передає Києву бронетехніку, боєприпаси та спецавтомобілі. Зокрема, Сили оборони отримають 10 танків Leopard 1A1, бойові машини піхоти Marder, три РСЗВ HIMARS, два ЗРК IRIS-T, інженерні машини Dachs, машини розмінування Wisent, боєприпаси, човни, стрілецьку зброю. Про це 14 червня повідомило Міністерство оборони Німеччини.
Повний перелік військової допомоги від ФРН:
- 20 бойових машин піхоти Mаrder з боєприпасами;
- 10 Leopard 1A5 з боєприпасами;
- зенітно-ракетний комплекс середнього радіуси дії IRIS-T SLM;
- зенітно-ракетний комплекс малого радіуси IRIS-T SLS;
- три реактивні системи залпового вогню HIMARS;
- 21 тис. снарядів калібру 155-мм;
- 128 димових/освітлювальних снарядів;
- чотири антидронових датчики;
- два мостоукладачі BEAVER;
- дві інженерні машини DACHS;
- евакуаційна машина Bergepanzer 2;
- чотири машини розмінування WISENT 1;
- матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;
- три системи AMPS для захисту гелікоптерів;
- 100 окулярів нічного бачення;
- IT обладнання;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 100 штурмових гвинтівок MK 556;
- 85 високоточних гвинтівок HLR 338;
- 100 гвинтівок CR 308;
- 4 млн набоїв для вогнепальної зброї;
- рятувальні човни.
Нагадаємо, 11 червня уряд Естонії оголосив про передачу нової допомоги для України. У пакеті будуть пускові установки й ракети до зенітно-ракетних комплексів «Містраль».