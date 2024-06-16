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Ракурс
Никита Цицаги (справа), фото: Nexta

На оккупированной Донетчине дрон ликвидировал корреспондента российского пропагандистского СМИ

16 июн 2024, 10:06
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На тимчасово окупованій території Донецької області загинув кореспондент російського пропагандистського видання News.ru Нікіта Цицагі.


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Про це сьогодні, 16 червня, повідомили російські ЗМІ.

Стверджується, що він загинув внаслідок атаки дрона.

Це сталося в районі Микільського монастиря під Вугледаром, звідки Нікіта планував зробити репортаж, — заявили у News.ru.

Нагадаємо, 13 червня у Горлівці були тяжко поранені троє співробітників російського пропагандистського телеканалу НТВ, згодом один із них помер.

Источник: Ракурс


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