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Ракурс
Нікіта Цицагі (праворуч), фото: Nexta

На окупованій Донеччині дрон ліквідував кореспондента російського пропагандистського ЗМІ

16 чер 2024, 10:06
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На тимчасово окупованій території Донецької області загинув кореспондент російського пропагандистського видання News.ru Нікіта Цицагі.


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Про це сьогодні, 16 червня, повідомили російські ЗМІ.

Стверджується, що він загинув внаслідок атаки дрона.

Це сталося в районі Микільського монастиря під Вугледаром, звідки Нікіта планував зробити репортаж, — заявили у News.ru.

Нагадаємо, 13 червня у Горлівці були тяжко поранені троє співробітників російського пропагандистського телеканалу НТВ, згодом один із них помер.

Джерело: Ракурс


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