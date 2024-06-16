На окупованій Донеччині дрон ліквідував кореспондента російського пропагандистського ЗМІ

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Нікіта Цицагі (праворуч), фото: Nexta
На окупованій Донеччині дрон ліквідував кореспондента російського пропагандистського ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n196367-na-okupovaniy-donechchyni-zagynuv-korespondent-rosiyskogo-propagandystskogo-zmi.htmlРакурс
На тимчасово окупованій території Донецької області загинув кореспондент російського пропагандистського видання News.ru Нікіта Цицагі.
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Про це сьогодні, 16 червня, повідомили російські ЗМІ.
Стверджується, що він загинув внаслідок атаки дрона.
Це сталося в районі Микільського монастиря під Вугледаром, звідки Нікіта планував зробити репортаж, — заявили у News.ru.
Нагадаємо, 13 червня у Горлівці були тяжко поранені троє співробітників російського пропагандистського телеканалу НТВ, згодом один із них помер.