Функционал приложения «Резерв+» расширили, скриншот видео

https://racurs.ua/n196426-elektronnyy-voenno-uchetnyy-dokument-uje-dostupen-v-rezerv-minoborony.html

Ракурс

Електронний військово-обліковий документ вже доступний у мобільному застосунку «Резерв+".

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Про це сьогодні, 18 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко.

По відчуттям, ніби разом з командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв+, — зазначила вона. — Цифровізація невідворотня.

Прес-служба Міноборони зазначає, що електронний військово-обліковий документ у «Резерв+" має таку ж юридичну силу, як паперовий.

Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність, — зазначають у відомстві.

Крім того, у «Резерв+" тепер доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:

Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг»;

Дані не знайдено — для усіх військовозобов’язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку «Резерв+".