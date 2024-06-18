Електронний військово-обліковий документ вже доступний у «Резерв+" - Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n196426-elektronnyy-viyskovo-oblikovyy-dokument-vje-dostupnyy-u-rezerv-minoborony.htmlРакурс
Електронний військово-обліковий документ вже доступний у мобільному застосунку «Резерв+".
Про це сьогодні, 18 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко.
По відчуттям, ніби разом з командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв+, — зазначила вона. — Цифровізація невідворотня.
Прес-служба Міноборони зазначає, що електронний військово-обліковий документ у «Резерв+" має таку ж юридичну силу, як паперовий.
Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність, — зазначають у відомстві.
Крім того, у «Резерв+" тепер доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:
- Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг»;
- Дані не знайдено — для усіх військовозобов’язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку «Резерв+".
Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно, — зазначають у відомстві. — Оновлюйте застосунок та користуйтесь новими можливостями!