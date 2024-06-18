Рашисты атаковали Одесщину противорадиолокационной ракетой

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Російські загарбники впродовж минулої доби, 17 червня, атакували південь України, здійснивши пуск балістичної й авіаційної ракети та завдавши авіаударів із використанням керованих авіабомб.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».
Зокрема:
- зранку ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою з касетним боєприпасом (ймовірно «Іскандер-М»);
- проти ночі рашисти випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П.
Обидві атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму, — зазначають у ПК «Південь».
Крім того, зафіксовані авіаудари противника із застосуванням керованих авіаційних бомб на Херсонщині.
Також за минулу добу протиповітряною обороною півдня України на Херсонщині знищено два ударні безпілотники «Ланцет».
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