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Ракурс
Росіяни атакували Одещину ракетою Х-31П, фото: «Ракетная техника»

Рашисти атакували Одещину протирадіолокаційною ракетою

18 чер 2024, 11:58
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Російські загарбники впродовж минулої доби, 17 червня, атакували південь України, здійснивши пуск балістичної й авіаційної ракети та завдавши авіаударів із використанням керованих авіабомб.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».

Зокрема:

  • зранку ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою з касетним боєприпасом (ймовірно «Іскандер-М»);
  • проти ночі рашисти випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Обидві атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму, — зазначають у ПК «Південь».

Крім того, зафіксовані авіаудари противника із застосуванням керованих авіаційних бомб на Херсонщині.

Також за минулу добу протиповітряною обороною півдня України на Херсонщині знищено два ударні безпілотники «Ланцет».

Джерело: Ракурс


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