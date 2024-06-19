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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

«Укрэнерго» сократило графики отключений на 20 июня

19 июн 2024, 22:52
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В Україні на завтра, 20 червня, скорочено терміни відключень електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Таким чином, 20 червня:

  • з 00.00 до 06.00 дія графіків погодинних відключень скасовується;
  • з 06.00 до 24.00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково, — зазначають у компанії.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що графіки погодинних відключень 20 червня будуть застосовувати впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00.

Источник: Ракурс


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