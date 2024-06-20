Семь энергетиков пострадали из-за российской ночной атаки рф. Фото:

https://racurs.ua/n196499-semero-energetikov-postradali-iz-za-nochnoy-ataki-rf-ukrenergo.html

Ракурс

Масований удар по енергетичних об'єктах України завдали російські окупанти.

.

Ракетно-дронова атака, яка відбулася у ніч на 20 червня, яка стала сьомою великою атакою на енергооб'єкти з 22 березня. Ворог знову цілив в електростанції. Було пошкоджено обладнання на енергооб'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Про це компанія «Укренерго» повідомила у Telegram.

Також зафіксовані пошкодження в мережах обленерго у Київській області.

Ремонтні бригади вже оглядають пошкодження, а там, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

В «Укренерго» поінформували, що під час атак на двох енергооб'єктах постраждали семеро енергетиків. Усіх госпіталізували з травмами різного ступеня важкості, а один перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, група ДТЕК поінформувала, що вночі 20 червня росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій. Поранення дістали троє енергетиків, яким медики надають всю можливу допомогу. Також серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, але ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків атаки.