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Семеро енергетиків постраждали через російську нічну атаку рф. Фото:
Семеро енергетиків постраждали через нічну атаку рф — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n196499-semero-energetykiv-postrajdaly-cherez-nichnu-ataku-rf-ukrenergo.htmlРакурс
Масований удар по енергетичних об'єктах України завдали російські окупанти.
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Ракетно-дронова атака, яка відбулася у ніч на 20 червня, яка стала сьомою великою атакою на енергооб'єкти з 22 березня. Ворог знову цілив в електростанції. Було пошкоджено обладнання на енергооб'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Про це компанія «Укренерго» повідомила у Telegram.
Також зафіксовані пошкодження в мережах обленерго у Київській області.
Ремонтні бригади вже оглядають пошкодження, а там, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
В «Укренерго» поінформували, що під час атак на двох енергооб'єктах постраждали семеро енергетиків. Усіх госпіталізували з травмами різного ступеня важкості, а один перебуває у важкому стані.
Нагадаємо, група ДТЕК поінформувала, що вночі 20 червня росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій. Поранення дістали троє енергетиків, яким медики надають всю можливу допомогу. Також серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, але ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків атаки.