Росіяни знову атакували енергооб’єкти України. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n196488-rosiyski-obstrily-poshkodyly-energoobiekty-u-chotyroh-oblastyah.html

Ракурс

Країна-агресор росія знову атакувала українську енергетику.

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У ніч на 20 червня ворожі дрони-камікадзе пошкодили обладнання у чотирьох регіонах. Під ударом перебувала цивільна енергетична інфраструктура України. Про це компанія «Укренерго» повідомила у Telegram.

Зазначається, що станом на 6.10 зафіксоване пошкоджене обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

Група ДТЕК поінформувала у Facebook, що росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій. Поранення дістали троє енергетиків, яким медики надають всю можливу допомогу.

Також серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків атаки.

У ДТЕК наголосили, що це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці. А початку ТЕС цієї компанії були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівники були поранені, троє енергетиків загинуло.

Нагадаємо, 1 росіяни обстріляли енергетичні об'єкти в п’яти регіонах України. Також під ударом опинились й дві гідроелектростанції. Були зафіксовані влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. Обладнання було критично пошкоджене.