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рф вночі 1 червня атакувала дві ГЕС. Фото:

рф вночі атакувала дві ГЕС — обладнання критично пошкоджене

1 чер 2024, 14:19
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Російські війська в перший день літа атакували гідроелектростанції в Україні.


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Минула ніч була вкрай важкою для української енергетики. Ворог обстріляв енергетичні об'єкти в п’яти регіонах України. Також під ударом опинились й дві гідроелектростанції. Про це «Укргідроенерго» повідомило у Telegram.

Крім того, зафіксовані влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. Обладнання критично пошкоджене. Гідроенергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

У компанії нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення росії ворог знищив Каховську ГЕС, випустив понад 110 ракет по всіх ГЕС та ГАЕС «Укргідроенерго».

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі 1 червня росія намагалася атакувати енергетичну інфраструктуру в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. У ДТЕК заявили про суттєве пошкодження обладнання на двох теплоелектростанціях.

Також об'єкти критичної інфраструктури були пошкоджені на Прикарпатті, Львівській та Вінницькій областях. Поліція обмежувала рух через Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.

Джерело: Ракурс


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