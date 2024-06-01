Рух Дніпровською ГЕС в Запоріжжі перекрили після атаки рф. Фото:

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Ракурс

Рух через Дніпровську ГЕС у Запоріжжі перекрили через російську ракетну атаку.

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Наразі обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська), а також, через Нові мости та Хортицький район. Водіям радять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту. Про це Патрульна поліція Запорізької області повідомила у Telegram.

Вночі, 1 червня, в Запоріжжі лунали вибухи — місто перебувало під російською атакою. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram про влучання в енергетичний об'єкт, є руйнування. Також пошкоджені понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.

Раніше повідомлялося, що 22 березня росіяни завдали ракетного удару по ДніпроГЕС, внаслідок чого не були не були руйнування, але й стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Нагадаємо, 8 травня після російського обстрілу з експлуатації були виведені дві українські гідроелектростанції. Гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень, а для ремонту та відновлення знищеного обладнання потрібні великі зусилля та значні фінансові витрати.