Запорожский памятник Ленину продадут, чтобы направить средства на ВСУ, скриншот видео

https://racurs.ua/n196609-samyy-bolshoy-v-ukraine-bronzovyy-pamyatnik-leninu-vystavili-na-prodaju-video.html

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У Запоріжжі з аукціону продадуть найбільший в Україні бронзовий пам’ятник Володимиру Леніну. Отримані кошти спрямують на ЗСУ.

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Стартова ціна становить майже 10,5 млн грн. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила секретар Запорізької міської ради та виконувач обов’язки міського голови Регіна Харченко.

Конвертуємо місію колишнього «теоретика марксизму» в ресурси для допомоги нашим Захисникам і Захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму, — зазначила вона.

Цей двадцятиметровий пам’ятник був демонтований у 2016 році й з того часу зберігався на вулиці за колючим дротом на території одного з комунальних підприємств.

На сайті Prozorro розміщена сторінці майбутнього аукціону, котрий має відбутися 12 липня.