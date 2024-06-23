Найбільший в Україні бронзовий пам’ятник Леніну виставили на продаж (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196609-naybilshyy-v-ukrayini-bronzovyy-pam-yatnyk-leninu-vystavyly-na-prodaj-video.htmlРакурс
У Запоріжжі з аукціону продадуть найбільший в Україні бронзовий пам’ятник Володимиру Леніну. Отримані кошти спрямують на ЗСУ.
Стартова ціна становить майже 10,5 млн грн. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила секретар Запорізької міської ради та виконувач обов’язки міського голови Регіна Харченко.
Конвертуємо місію колишнього «теоретика марксизму» в ресурси для допомоги нашим Захисникам і Захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму, — зазначила вона.
Цей двадцятиметровий пам’ятник був демонтований у 2016 році й з того часу зберігався на вулиці за колючим дротом на території одного з комунальних підприємств.
На сайті Prozorro розміщена сторінці майбутнього аукціону, котрий має відбутися 12 липня.
Вага скульптури В.І. Леніна становить 12310 кг, загальна вага скульптур горельєфа — 7510,0 кг, великих літер («ЛЕНІН») 24, 36 кг, малих («Комунізм — це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни») — 34,74 кг, — зазначається в описі лоту.