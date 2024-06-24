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Российские захватчики потеряли уже более 535 тыс. человек, фото: «Диалог UA»

Российская армия за сутки потеряла 1300 человек (ИНФОГРАФИКА)

24 июн 2024, 08:42
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 535 тис. 660 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1300 осіб. Про це сьогодні, 24 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 31 танк;
  • 15 тис. 413 бойових броньованих машин;
  • 14 тис. 246 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 108 одиниць РСЗВ;
  • 863 одиниці засобів ППО;
  • 359 літаків;
  • 326 гелікоптерів;
  • 11 тис. 382 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 323 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 19 тис. 304 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 397 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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