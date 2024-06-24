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Российские захватчики потеряли уже более 535 тыс. человек, фото: «Диалог UA»
Российская армия за сутки потеряла 1300 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n196614-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1300-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 535 тис. 660 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1300 осіб. Про це сьогодні, 24 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 31 танк;
- 15 тис. 413 бойових броньованих машин;
- 14 тис. 246 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 108 одиниць РСЗВ;
- 863 одиниці засобів ППО;
- 359 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 11 тис. 382 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 323 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 19 тис. 304 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 397 одиниць спеціальної техніки.
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