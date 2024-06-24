Російські загарбники втратили вже понад 535 тис. осіб, фото: «Диалог UA»

https://racurs.ua/ua/n196614-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1300-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 535 тис. 660 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1300 осіб. Про це сьогодні, 24 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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