В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: GoogFon

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В Україні сьогодні, 24 червня посилили графіки відключень електроенергії у низці регіонів.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

з 13.00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення;

у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13.00 до 23.00 введено збільшений обсяг обмежень.

Причина — недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання, — наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, раніше планувалося, що 24 червня більші обсяги відключень діятимуть з 19.00 до 23.00.