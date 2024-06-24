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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії, фото: GoogFon

Графіки відключень посилили в 11 областях і Києві — Укренерго

24 чер 2024, 14:54
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В Україні сьогодні, 24 червня посилили графіки відключень електроенергії у низці регіонів.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

  • з 13.00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення;
  • у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13.00 до 23.00 введено збільшений обсяг обмежень.

Причина — недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання, — наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, раніше планувалося, що 24 червня більші обсяги відключень діятимуть з 19.00 до 23.00.

Джерело: Ракурс


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