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В Україні тривають відключення електроенергії, фото: GoogFon
Графіки відключень посилили в 11 областях і Києві — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n196626-grafiky-vidkluchen-posylyly-v-11-oblastyah-i-kyievi-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 24 червня посилили графіки відключень електроенергії у низці регіонів.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що:
- з 13.00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення;
- у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13.00 до 23.00 введено збільшений обсяг обмежень.
Причина — недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання, — наголошують в «Укренерго».
Нагадаємо, раніше планувалося, що 24 червня більші обсяги відключень діятимуть з 19.00 до 23.00.