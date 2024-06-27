Художественная реконструкция аммонитов Asteroceras, фото: «Википедия»

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Ракурс

Амоніти — морські молюски зі згорнутими мушлями — є одним із найбільших символів палеонтології. Розмір цих тварин міг сягати двох метрів у діаметрі.

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Вони процвітали в океанах Землі понад 350 млн років, поки не вимерли під час тієї самої випадкової події, яка знищила динозаврів 66 млн років тому. Про це свідчать результати нового дослідження учених з Брістольського університету (Велика Британія), повідомляє прес-служба вишу.

Учені встановили, що амоніти не були в занепаді перед своїм вимиранням, як вважалося раніше:

деякі палеонтологи стверджували, що їхня загибель була неминучою і що різноманітність амонітів зменшувалася задовго до того, як вони вимерли наприкінці Крейдяного періоду;

однак нове дослідження показує, що їхня доля не була вирішена заздалегідь. Натомість остання глава в історії їх еволюції є більш складною.

Зазначається, що думка поступове вимирання амонітів й перебування цієї групи у довгостроковому екологічному занепаді ґрунтувалася на аналізі їхніх скам’янілостей пізнього Крейдового періоду. Проте викопні рештки розповідають лише частину історії і часто є ненадійним оповідачем, наголошують учені.

Закономірності різноманіття можуть відображати лише закономірності відбору зразків, по суті, де і коли ми знайшли нові викопні види, а не реальну біологічну історію, — зазначають у дослідники.

Щоб подолати цю проблему, команда учених зібрала нову базу даних скам’янілостей пізньокрейдових амонітів, покликану заповнити прогалини у дослідженнях.

Ми звернулися до музейних колекцій, щоб отримати нові джерела зразків, а не просто покладалися на те, що вже було опубліковано, — зазначають дослідники. — Таким чином, ми могли бути впевнені, що отримуємо більш точну картину їхнього біорізноманіття до повного вимирання.

Використовуючи свою базу даних, команда проаналізувала, як змінювалися темпи видоутворення та вимирання амонітів у різних частинах земної кулі:

якби амоніти занепадали протягом пізньої Крейди, то темпи їх вимирання були б загалом вищими, ніж темпи видоутворення;

натомість учені виявили, що баланс видоутворення та вимирання змінювався як протягом геологічного часу, так і між різними географічними регіонами.

Ці відмінності в диверсифікації амонітів по всьому світу є важливою частиною того, чому їхня історія пізньої Крейди була неправильно зрозуміла, — наголошують учені. — Якщо ви подивитеся на них поодинці, то можете подумати, що вони боролися за виживання, в той час як насправді вони процвітали в інших регіонах. Їхнє вимирання насправді було випадковою подією, а не неминучим результатом.

Нагадаємо, учені встановили, що екологія Землі переживала сильний стрес ще до падіння астероїда, якого низка вчених вважають причиною вимирання динозаврів.