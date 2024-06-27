В Киеве произошло короткое замыкание на подстанции — без света тысяча потребителей

В Киеве произошло короткое замыкание на подстанции — без света тысяча потребителейhttps://racurs.ua/n196746-v-kieve-proizoshlo-korotkoe-zamykanie-na-podstancii-bez-sveta-tysyacha-potrebiteley.htmlРакурс
У Києві на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі сьогодні, 27 червня, ввечері сталося коротке замикання.
Виникло задимлення, подальшого горіння не спостерігалося. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих внаслідок інциденту не було.
Проте без енергопостачання залишилися 1 тис. споживачів.
Фахівці ДТЕК вже працюють і обіцяють протягом години перемкнути їх на резервні лінії, — зазначив Кличко.
Прес-служба КМВА повідомила, що, за попередніми даними, сталося коротке замикання при ввімкненні електропостачання, без відкритого вогню.
Інформація щодо постраждалих не надходила. На місці працюють представники ДСНС, — зазначили у відомстві. — На життєзабезпечення Києва цей інцидент жодним чином не вплинув.