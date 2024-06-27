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Короткое замыкание произошло на трансформаторной подстанции в Киеве, фото: КГГА

В Киеве произошло короткое замыкание на подстанции — без света тысяча потребителей

27 июн 2024, 19:56
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У Києві на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі сьогодні, 27 червня, ввечері сталося коротке замикання.


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Виникло задимлення, подальшого горіння не спостерігалося. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих внаслідок інциденту не було.

Проте без енергопостачання залишилися 1 тис. споживачів.

Фахівці ДТЕК вже працюють і обіцяють протягом години перемкнути їх на резервні лінії, — зазначив Кличко.

Прес-служба КМВА повідомила, що, за попередніми даними, сталося коротке замикання при ввімкненні електропостачання, без відкритого вогню.

Інформація щодо постраждалих не надходила. На місці працюють представники ДСНС, — зазначили у відомстві. — На життєзабезпечення Києва цей інцидент жодним чином не вплинув.

Источник: Ракурс


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