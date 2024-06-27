У Києві сталося коротке замикання на підстанції — без світла тисяча споживачів

У Києві сталося коротке замикання на підстанції — без світла тисяча споживачівhttps://racurs.ua/ua/n196746-u-kyievi-stalosya-korotke-zamykannya-na-pidstanciyi-bez-svitla-tysyacha-spojyvachiv.htmlРакурс
У Києві на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі сьогодні, 27 червня, ввечері сталося коротке замикання.
Виникло задимлення, подальшого горіння не спостерігалося. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих внаслідок інциденту не було.
Проте без енергопостачання залишилися 1 тис. споживачів.
Фахівці ДТЕК вже працюють і обіцяють протягом години перемкнути їх на резервні лінії, — зазначив Кличко.
Прес-служба КМВА повідомила, що, за попередніми даними, сталося коротке замикання при ввімкненні електропостачання, без відкритого вогню.
Інформація щодо постраждалих не надходила. На місці працюють представники ДСНС, — зазначили у відомстві. — На життєзабезпечення Києва цей інцидент жодним чином не вплинув.