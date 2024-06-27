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На Харківщині двоє людей постраждали внаслідок російського авіаудару по селищу Ківшарівка.
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Про це сьогодні, 27 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
Це прикордонне селище на Куп’янщині постійно під ворожими ударами. Цього разу фіксуємо три влучання авіабомбами УМБП Д-30СН, — зазначив він.
В результаті ворожого удару:
- росіяни поцілили в житлові будинки та цивільні автомобілі;
- постраждалі чоловік та жінка — цивільні мешканці селища.
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