Последствия российского авиаудара по Ковшаровке, фото: Сергей Болвинов

https://racurs.ua/n196747-rashisty-udarili-tremya-aviabombami-po-poselku-na-harkovschine-est-postradavshie-foto.html

Ракурс

На Харківщині двоє людей постраждали внаслідок російського авіаудару по селищу Ківшарівка.

.

Про це сьогодні, 27 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Це прикордонне селище на Куп’янщині постійно під ворожими ударами. Цього разу фіксуємо три влучання авіабомбами УМБП Д-30СН, — зазначив він.

В результаті ворожого удару: