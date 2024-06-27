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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Ківшарівці, фото: Сергій Болвінов

Рашисти вдарили трьома авіабомбами по селищу на Харківщині — є постраждалі (ФОТО)

27 чер 2024, 20:30
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На Харківщині двоє людей постраждали внаслідок російського авіаудару по селищу Ківшарівка.


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Про це сьогодні, 27 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Це прикордонне селище на Куп’янщині постійно під ворожими ударами. Цього разу фіксуємо три влучання авіабомбами УМБП Д-30СН, — зазначив він.

В результаті ворожого удару:

  • росіяни поцілили в житлові будинки та цивільні автомобілі;
  • постраждалі чоловік та жінка — цивільні мешканці селища.

Джерело: Ракурс


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