Наслідки російського авіаудару по Ківшарівці, фото: Сергій Болвінов

https://racurs.ua/ua/n196747-rashysty-vdaryly-troma-aviabombamy-po-selyschu-na-harkivschyni-ie-postrajdali-foto.html

Ракурс

На Харківщині двоє людей постраждали внаслідок російського авіаудару по селищу Ківшарівка.

.

Про це сьогодні, 27 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Це прикордонне селище на Куп’янщині постійно під ворожими ударами. Цього разу фіксуємо три влучання авіабомбами УМБП Д-30СН, — зазначив він.

В результаті ворожого удару: