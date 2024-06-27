Последствия российского авиаудара по Харькову 27 июня, фото: Национальный аэрокосмический университет

https://racurs.ua/n196751-rossiyskiy-aviaudar-po-harkovu-povredil-zdaniya-hai-foto.html

Ракурс

У Харкові завданий рашистами авіаудар сьогодні, 27 червня, пошкодив будівлі Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці вишу.

Сьогодні ворог скинув бомби на Київський район. Потрощені вікна в університеті, прилеглих будинках, гуртожитку, де проживають люди евакуйовані з Вовчанська та Куп’янська, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок цього удару немає. триває підрахунок збитків, а контури вікон закривають тимчасовими плитами.