Российский авиаудар по Харькову повредил здания ХАИ (ФОТО)https://racurs.ua/n196751-rossiyskiy-aviaudar-po-harkovu-povredil-zdaniya-hai-foto.htmlРакурс
У Харкові завданий рашистами авіаудар сьогодні, 27 червня, пошкодив будівлі Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ».
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці вишу.
Сьогодні ворог скинув бомби на Київський район. Потрощені вікна в університеті, прилеглих будинках, гуртожитку, де проживають люди евакуйовані з Вовчанська та Куп’янська, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що постраждалих внаслідок цього удару немає. триває підрахунок збитків, а контури вікон закривають тимчасовими плитами.
Головні зусилля на швидке відновлення пошкоджених будівель. І щира подяка від університету усім службам: правоохоронним та екстреним, які швидко відреагували. Дякуємо всім, хто потурбувався, дякуємо всім хто вже допоміг та ще допоможе, — наголосили у виші.