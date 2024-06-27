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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Харкову 27 червня, фото: Національний аерокосмічний університет

Російський авіаудар по Харкову пошкодив будівлі ХАІ (ФОТО)

27 чер 2024, 22:42
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У Харкові завданий рашистами авіаудар сьогодні, 27 червня, пошкодив будівлі Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці вишу.

Сьогодні ворог скинув бомби на Київський район. Потрощені вікна в університеті, прилеглих будинках, гуртожитку, де проживають люди евакуйовані з Вовчанська та Куп’янська, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок цього удару немає. триває підрахунок збитків, а контури вікон закривають тимчасовими плитами.

Головні зусилля на швидке відновлення пошкоджених будівель. І щира подяка від університету усім службам: правоохоронним та екстреним, які швидко відреагували. Дякуємо всім, хто потурбувався, дякуємо всім хто вже допоміг та ще допоможе, — наголосили у виші.

Наслідки російського авіаудару по Харкову 27 червня, фото: Національний аерокосмічний університет

Джерело: Ракурс


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