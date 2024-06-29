Спасательная операция в Днепре. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Рятувальна операція в Дніпрі досі триває — рятувальники всю ніч розбирали завали після влучання російської ракети в багатоповерхівку.

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Станом на ранок 29 червня загиблою вважається одна особа, а число постраждалих зросло 12 осіб. Серед постраждалих є дитина. Врятовано двох осіб. В одному з під’їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи, пошкоджено 11 автомобілів. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Пожежники ліквідували загоряння на площі 150 кв. м. Також вивезено 190 т будівельного сміття. До ліквідації наслідків залучили понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram поінформував, що п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 28 червня російська армія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі. Вчора ввечері було відомо про дев’ятьох постраждалих. Серед них є семимісячне немовля, а троє осіб — жінки віком 27 та 30 років і 29-річний чоловік — перебувають у важкому стані.