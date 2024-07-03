Последствия российского авиаудара КАБами по Харькову 3 июля, фото: Олег Синегубов

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 3 липня, о 16.05 здійснили обстріл керованими авіабомбами Київського району Харкова.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждали 14 людей віком від одного місяця до 82 років:

травмовані шестеро чоловіків, семеро жінок та хлопчик, який народився два тижні тому;

серед поранених також і дві восьмирічні дитини;

у половини дорослих постраждалих стан середній, інші — в легкому стані;

у немовляти різана рвана рана голови, загальний стан — середній.

Також обстріл призвів до таких наслідків: